El Montpellier se interesa por Karius

Según la 'BBC', el Montpellier quiere a Loris Karius (27), que no tiene sitio en el Liverpool tras estar cedido en el Besiktas dos temporadas.

El guardameta, que fue descartado por el Hertha Berlín para hacerse con sus servicios, no ha jugado con los 'reds' desde la final de la Champions League de 2018 en la que tuvo su peor noche y sus errores le dieron la victoria al Real Madrid.

Karis rescindió su contrato con el club turco, en el que tuvo un buen rendimiento, en mayo. Regresó a su Alemania natal y fue informado por el Liverpool de que es libre de encontrar un nuevo club este verano.

El portero aún tiene dos años de contrato con la entidad inglesa, que exigirá 6,6 millones de euros al Montpellier, algo que se prevé que resulte un escollo para la operación.

Los 'reds' pagaron por Karius al Mainz 06 en 2016 4,40 millones de euros y consideran que su valor es más alto, pero habrá que ver si el club francés o cualquier otro está dispuesto a llegar a esa cifra.

Por su parte, el alemán prefiere ser suplente en el Liverpool a marcharse si no se le garantiza la titularidad. "No tiene sentido irme del Liverpool a un club peor para ser segundo. No noto presión para cambiar", afirmó a 'Transfermarkt' el pasado mes de junio.

"Puedo mejorar entrenando aquí. Como segundo en Inglaterra sabes que tendrás partidos", concluyó.