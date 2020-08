El motivo por el que Bale se habría negado a ir a Mánchester

La relación entre Gareth Bale y Zinedine Zidane es cada vez más tensa. El delantero, según contó el propio técnico, decidió por sí mismo no jugar ante el Manchester City. De ahí su ausencia en la convocatoria para el choque de vuelta de los octavos de final de la Champions.

Pero, según 'El Chiringuito', hubo algo más. Y es que, según contó el periodista Óscar Sanz, Bale tomó la decisión de no viajar tras una conversación con Zidane.

Según esta fuente, Bale se habría reunido con el entrenador del Madrid un par de días antes del choque de Champions. El galés le preguntó expresamente si jugaría ante el City y Zidane le dijo que no.

Bale, siempre según Óscar Sanz, le insistió. Quería saber si, aunque no fuera titular, tendría al menos alguna oportunidad. Zidane fue tajante y le repitió que no tenía sitio en sus planes. Por ese motivo, Bale habría decidido finalmente no poner rumbo a Mánchester.

El 'Expreso de Cardiff' está en boca de todos. Porque mientras el Madrid se jugaba la Champions, competición de la que ha quedado eliminado, a Bale se le vio jugando al golf, unas imágenes que no han gustado nada al madridismo.