El padre de Mbappé guarda el secreto sobre su futuro

Wilfried Mbappé dijo que no le molestan en absoluto los rumores sobre su futuro. AFP

Wilfried Mbappé, el padre del jugador Kylian Mbappé, pasó por 'Téléfoot'. Le preguntaron, como no podía ser de otra manera, sobre su futuro y no dio ni una pista: se limitó a decir que no le molestan los rumores sobre cuál será su devenir.