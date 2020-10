"¿El penalti a Ramos? Eso en la otra área no se hubiese pitado"

A un día de un importante duelo en la Champions frente a la Juventus de Turín, las aguas están tremendamente revueltas en un FC Barcelona que atraviesa su primera crisis seria de la temporada.

El club se encuentra en una situación delicada desde el punto de vista institucional y también en el plano deportivo. Toni Freixa, precandidato a la presidencia del club, analizó la misma en 'El Partidazo de COPE'.

El que fuera directivo de la entidad 'culé' comenzó analizando lo que sucede sobre el césped, con la reciente derrota en el 'Clásico' como tema principal. Freixa valoró el 1-3 y se centró en la polémica acción del penalti señalado de Lenglet a Ramos.

"Para mi no hay penalti de Clément Lenglet a Sergio Ramos. En la otra área no habría sido penalti, al Barça no le pitan ese tipo de jugadas", comenzó el ex portavoz, que disparó con bala contra la tecnología de vídeo.

"Hemos visto que durante los encuentros, en esa clase de acciones dudosas que pueden desembocar en cosas a favor del Barça (penaltis, rojas...), el VAR no entra", atizó Freixa.

El precandidato a la presidencia de la entidad de la Ciudad Condal valoró también la rueda de prensa de Josep Maria Bartomeu y, de manera inesperada, le echó un capote a la hora de analizar el deseo del mandatario de aplazar la moción de censura.

"En este caso estoy del lado de la responsabilidad y del sentido común. No entiendo a quién se le puede pasar por la cabeza en estos momentos convocar ahora una votación cuando el país está en un estado de alarma", aseguró.

Por último, Freixa explicó cuáles cree personalmente que son las intenciones de Bartomeu al buscar retrasar la fecha del voto de censura. "Creo que el Barça pide 15 días simplemente por seguridad, nada más", sentenció.