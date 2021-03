El 'Piojo' Herrera reculó y pidió perdón a Gio dos Santos

La marcha del 'Piojo' Herrera del América después de varias temporadas desembocó en un polémico ataque a Gio dos Santos, del que dejó caer que era demasiado asiduo a las lesiones, pese a que algunas de ellas no tuvieran mayor importancia.

Días después, el entrenador ha querido matizar sus declaraciones, en esta ocasión en su último vídeo en su canal de YouTube. No quiere más líos con el que fuese su jugador durante su etapa con las 'águilas'.

"Quiero aclarar que lo que pasó esta semana fue algo muy tenso. Gio es un jugador muy importante, lo fue tanto en el Mundial como en el América. Si él se sintió ofendido, la verdad que es algo que no era mi intención", atajó.

Antes, el propio Gio dos Santos había respondido a las primeras palabras del entrenador. "Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría ninguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que quisiera jugar. Aquel día quería terminar el partido y aunque hubiese tenido ampollas en los pies, orejas quemadas o me faltara el aliento yo hubiese dado todo para estar los 90 minutos", contestó.