El 'play off' de Segunda B y Tercera sería en julio y sin test

La Federación Española ya tendría decidido un plan para acabar las competiciones no profesionales esta campaña a través del 'play off'.

'AS' adelantó que dicha tentativa pasará a ser pública en unos días y se detallará, pero ya hay un plan a presentar al Gobierno. Las eliminatorias de ascenso en Segunda B y Tercera se disputarán si todo sigue de acuerdo a lo planificado en las dos últimas semanas de julio. Y decimos lo de si todo sigue según lo planificado porque no está claro que se vaya a poder jugar.

El medio aseguró que la RFEF no costeará los gastos de los test y así los clubes tendrán muy difícil llevarlos a cabo. Hay que recordar, en ese sentido, que la AFE puso las pruebas como exigencia para volver al fútbol.

'AS' recalcó en su información que, de acuerdo al protocolo de Sanidad, los test en categorías no profesionales no son obligatorios. La RFEF intentó mediar para que los costes se reduzcan para los clubes e incluso la AFE también se mostró dispuesta a ayudar. Sin embargo, el hecho de que los jugadores puedan pasar dos test antes de jugar es casi un imposible por el alto precio a pagar.

Siempre de acuerdo al citado medio, la idea es que en Tercera se juegue el 'play off' en las dos últimas semanas de julio, en campo neutral, cada grupo en su comunidad autónoma y según un desarrollo más o menos tradicional: primero contra cuarto y segundo contra tercero. Luego, semifinales y final.

Para Segunda B, el deseo es el de resolver el ascenso en apenas ocho días y las fechas serían parecidas. En el caso de la división de bronce, la fase final sería en una o varias sedes fijas y neutrales.

Finalmente, está el papelón de la RFEF ante los que pongan pegas para jugar y ante posibles contagios o cuarentenas. En este caso, el ente federativo se encuentra analizando todas las posibilidades.