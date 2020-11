El Pozuelo baja una marcha ante un combativo Alcalá

El Pozuelo baja una marcha en su duelo en casa contra el Alcalá. Tocaba volver a vencer para hacer su liderato superlativo, pero no pudo ser, pues se plantó en su feudo un rival con muchas ganas de hacerse con la victoria. Al final, no lo logró, aunque no estuvo lejos de hacerlo.

Esto no implica que los locales fueran inferiores. Venían de endosarle una 'manita' al Santa Ana y esperaban superar también con suficiencia esta prueba. Derrocharon toda su calidad sobre el terreno de juego y, con todo, hubo que repartir los puntos. Sigue el equipo en el primer puesto de su grupo en la Tercera División.

Este resultado le deja al descubierto, eso sí, de cara a la siguiente jornada. El Unión Adarve está en el segundo puesto de la tabla con los mismos puntos, 15, y, si hay tropiezo en la cita contra el Flat Earth y sus rivales directos triunfan en su encuentro, podría haber cambio en la cumbre.

El Alcalá, que continúa mirando más abajo que arriba en la tabla, suma un punto insuficiente para escapar de la zona de descenso, pero que sabe bastante bien. El conjunto de Jorge Martín tuteó a uno de los favoritos al ascenso esta temporada y demostró que, si tira de entereza y lucha, puede protagonizar un buen subidón.