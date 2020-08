El retiro dorado que Messi estaría planificando en la MLS

¿Dónde jugará Leo Messi? ¿PSG? ¿Manchester City? Los ingleses parecen estar más cerca de la estrella del FC Barcelona, pero su futuro no está ni mucho menos definido. De entrada, veremos de qué modo acaba su etapa con los 'culés', si sale traspasado o libre.

Juegue donde juegue, el astro argentino enfocará la recta final de su histórica trayectoria deportiva. Y con 32 años, Messi podría estar planificando no solo los años inmediatos, sino su futuro previo a su retirada.

En Newell's sueñan con su regreso, pero esa última etapa de su carrera la estaría ideando en Estados Unidos. Se habló del New York City si hay acuerdo con el equipo de Guardiola, pero esta historia podría ser distinta.

Según contó el periodista Martín Liberman, Messi habría hecho un movimiento que definiría su futuro: "Me dijeron que hay algo definido con el dueño del Inter Miami. El plan era terminar en el Inter Miami por una cifra exorbitante y en la tranquilidad de Florida, en la bellísima Miami, donde además Messi tiene en el edificio Porsche (Porsche Design Tower) su propio apartamento".

"El edificio Porsche es el único del mundo, hasta donde conozco, donde llega a su casa, monta el vehículo en el ascensor y te deja dentro del apartamento. Son solamente 45 apartamentos los que tienen esa posibilidad. Messi se compro uno de esos, hace tiempo, incluso en la preconstrucción", detalló.

"Ese proceso de compra, más allá de que Messi puede comprarse un apartamento por mes si tuviera ganas, pretendía acabar su carrera en los Estados Unidos. Me hablan incluso de un precontrato con Marcelo Claure, dueño del Inter Miami, para que termine su carrera allí", incidió.

De este modo, Messi se estaría allanando el terreno para poner el punto final a su carrera de la mano de David Beckham tras el Mundial de Catar 2022. No obstante, Liberman, conocido por su mala relación con el argentino por sus duras críticas, decía no haberlo podido consultar con el jugador.

"No pude chequear del otro lado. La familia Messi no me quiere, me detesta. Yo a Messi lo respeto y admiro como futbolista, pero ellos no tienen respeto siquiera por las personas. No me atrevo a chequear con ellos una información, aunque las veces que he escrito al padre de Messi me ha contestado. Pero no le voy a escribir a un señor que piensa mal de mí para preguntarle algo que seguramente me va a desmentir", dijo.