El secreto del cambio físico de Lukaku: ensalada, pollo, pasta y dos platos de ñoquis

Romelu Lukaku es un hombre nuevo en el Inter de Milán y todo se debe a su dieta. Así mismo lo desveló el delantero de 27 años en un 'podcast' con el nutricionista del conjunto italiano, Matteo Pincella, publicado a través de los canales oficiales del club.

"He cambiado mi dieta desde que llegué al Inter y puedo decir que nunca me había sentido tan fuerte. Desde que estoy aquí en el Inter hemos hecho un análisis de mi cuerpo y ha cambiado mucho. Como mucha ensalada, pescado, pollo y pasta shirataki", comentó el internacional belga.

Y añadió: "Como mucha ensalada y pescado, que tienen un gran efecto en mí. Me gusta la carnitina, me hace sentir bien y tomo vitaminas. El día antes del partido puedo excederme con los carbohidratos. Rehidratar es muy importante, al igual que dormir, sobre todo a lo largo de los años. ¿Cómo me recupero después de los partidos? Consumo carbohidratos: la mayoría de las veces como dos platos de ñoquis, depende de lo que haya preparado el chef. Entran en circulación rápido, me ayudan mucho".

58 goles en 84 partidos

Tras despedirse del Manchester United, Lukaku ha adelgazado diez kilos, pasando de los 100 que pesaba en territorio británico a los 90 que pesa ahora: "¿Los carbohidratos? Me encantan las batatas y el arroz negro. Cada país tiene su propia forma de comer: siempre he sido un jugador explosivo, pero Italia me ha liderado a otro nivel. He alcanzado otro nivel físico y mental".

"Mi dieta consiste en ensaladas para el almuerzo, mucha pechuga de pollo, pasta shirataki. No cambio mucho mi forma de comer, para la forma en que jugamos debemos tener un físico muy fuerte, corremos mucho. Desde este estilo de vida me siento mejor en el campo, me siento más receptivo y más rápido", sentenció el jugador del Inter.