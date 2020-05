El sueño de San Lorenzo se llama Luis Suárez

Luis Suárez sabe que le quedan pocos años al más alto nivel, como el Barcelona. Es por ello que varios conjuntos de Sudamérica se están posicionando para convencer al uruguayo. El último, San Lorenzo.

Bernardo Romeo, ex entrenador del 'Ciclón', confirmó que el conjunto argentino sueña con hacerse con el delantero del Barcelona. Es especialmente Marcelo Tinelli el que apuesta por el charrúa.

"El fútbol argentino es muy competitivo y siempre está la posibilidad de que un jugador como Suárez venga, ojalá. Sé que Tinelli lo tiene como una posibilidad, pero vamos a ver qué pasa", dijo Romero en 'Crack Deportivo'.

El ex jugador reveló una conversación con el futbolista azulgrana: "Suárez me hablaba del San Lorenzo de 2001, que lo seguía y le gustaba mucho. Me dijo que miraba mis goles y para mí fue un orgullo".

Suárez siempre se ha declarado admirador del 'Ciclón'. "Siempre dije que de chico agarré la época en la que San Lorenzo ganaba todo, era el club que más me gustaba, siempre me llamó la atención", confesó a 'FOX Sports' en 2019.

Fue desde ese momento cuando Marcelo Tinelli, el presidente de San Lorenzo, comenzó a echar las redes para, en un futuro, pescar a uno de los jugadores más importantes de la historia de Uruguay.