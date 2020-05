El United le quitaría el '7' a Alexis para dárselo a Jadon Sancho

Hay detalles que marcan la jerarquía de un vestuario. Y uno de ellos se masca de manera reveladora en el Manchester United. Según 'The Sun', los dirigentes tienen previsto quitarle el dorsal 7 a Alexis Sánchez para entregárselo a la que quieren que sea su gran apuesta: Jadon Sancho.

Ambos comparten el deseo por jugar con ese número. Por galones, a su vuelta de la cesión en Milán el chileno debería volver a lucirlo. Sin embargo, y ello deja claro los planes de la entidad, se lo ofrecerían al joven extremo como muestra del relevo generacional pretendido.

Además, hablamos de un dorsal con bastante enjundia en la historia del club. George Best, Eric Cantona, David Beckham o Cristiano Ronaldo también lo portaron.

El United estaba dispuesto a hacer un gran esfuerzo por Jadon Sancho antes de la pandemia, pero los planes no han variado. En cuanto a Alexis Sánchez, tiene contrato en vigor en Old Trafford y debe volver, aunque no se contempla sitio para él.