El United se despide de Angel Gomes: su destino, entre Lille y Boavista

Solskjaer finalmente no ha conseguido convencer a una de las mejores perlas del Manchester United para seguir en Old Trafford. Angel Gomes ya no forma parte de los 'red devils'.

"Gracias, Angel Gomes, por todo el apoyo que ha brindado a la Fundación y a nuestros jóvenes a lo largo de los años. Buena suerte en tu próximo destino", escribió la cuenta oficial de la cantera del United.

Ahora, Gomes tiene muchos frentes abiertos. Los medios ingleses apuntan a que su futuro estará ligado al Lille francés en las próximas horas. El club de la Ligue 1 se haría con su propiedad para las próximas temporadas.

El Lille, por tanto, se llevaría a una promesa que ha estado en la agenda de algunos grandes de Europa, como el FC Barcelona. Pero Gomes, de 19 años, elegirá Francia como destino más próximo, aunque con una novedad.

Y es que las mismas informaciones señalan que el Lille, nada más fichar al jugador, lo cedería al Boavista, de la Liga Portuguesa. Gomes tiene nacionalidad lusa, y allí podría dar el salto definitivo al fútbol profesional.