"El VAR en manos de los árbitros es como darle una navaja a un mono"

El partido entre Argentina y Paraguay ha traído mucha cola. El VAR fue uno de los grandes protagonistas tras anularle un gol a Messi, por el que el astro argentino no ocultó su furia y lo pagó con el árbitro del encuentro.

Ahora, el videoarbitraje fue atacado a través de redes sociales por el ex colegiado Javier Catrilli a través de su Twitter, en el que publicó unos cuantos tuits con un tono airado y con una gran carga crítica contra la tecnología en el fútbol de Sudamérica.

"Luego del partido Perú vs. Brasil y el Argentina vs. Paraguay estamos en condiciones de afirmar que el VAR en manos de los árbitros sudamericanos es como darle una navaja a un mono", expuso Castrilli en la red social.

"¿Cómo se explica que habiendo un acto de brutalidad por parte de Romero no haya actuado el VAR? ¿Cuántos deberían renunciar si Palacios tuviera una lesión grave? Hay algo que se nos pasó por alto: la tecnología no transfiere conocimientos ni aptitudes a quienes deben operarla", lanzó el ex árbitro en el siguiente tuit para dejar clara su inconformidad con los colegiados del encuentro.