El vestuario de Mou se rompe: "Una cosa es decir que eres ambicioso y otra, demostrarlo"

José Mourinho no solo está más cuestionado que nunca, sino que tendrá que capear un temporal que va más allá de él. Hugo Lloris, portero del Tottenham, evidenció tras la eliminación en Europa League que la piña de la que presumió muchas veces el portugués no existe a día de hoy.

"La manera en la que jugamos no es suficiente, de ninguna manera. Una cosa es ponerte delante de una cámara y decir que eres ambicioso, y otra es demostrarlo cada día en los entrenamientos y en los partidos", espetó de manera contundente el francés.

"Nos faltan muchas cosas básicas y fundamentales. Al final, nuestras malas actuaciones tienen que ver con eso. Mentalmente deberíamos ser más fuertes y más competitivos", incidió.

Cree Lloris que hay compañeros que no aportan lo suficiente: "No puedes bajar los brazos, juegues o no juegues. Comportarte como un equipo es una de las cosas más difíciles que hay en el fútbol. Sea cual sea la decisión del entrenador, tienes que seguir la idiosincrasia del equipo".

"Si solo sigues el ritmo del equipo cuando estás en el once, eso causa grandes problemas porque si te equivocas en un momento determinado, puedes acabar destrozando tu temporada al completo", agregó Lloris.

Y resumió, verbalizando esa división del grupo: "Todo esto es consecuencia de lo que digo. Tuvimos grandes momentos en el pasado porque podíamos confiar el uno en el otro, pero ahora no estoy tan seguro de eso".