"En LaLiga somos una banda de tramposos"

El Eibar cayó derrotado este sábado en el Martínez Valero. Los 'armeros', que atraviesan un momento delicado, se encuentran en la frontera con la zona de descenso a Segunda División.

Con el pitido final, el entrenador José Luis Mendilibar analizó el partido y no se mordió la lengua lo más mínimo. Respecto a la labor del colegiado, aseveró: "Al Elche le ha dicho que no perdiera tiempo ganando. A nosotros, que después del 1-0 hubo encontronazos en el área y que había jugadores nuestros que se habían tirado y que no lo iba a permitir".

"El árbitro ha estado bien desde un principio. Ha dejado jugar. En la Liga somos una banda de tramposos normalmente. Nos tocan y parece que nos han matado. Este árbitro lo ha sabido llevar", agregó.

También se refirió al ánimo de su plantilla: "El vestuario está jod*do, cabizbajo. Es normal. Tenemos tiempo para analizar el partido y recuperar la moral y el sentido común. Debemos pensar en positivo. Aun ganando, estamos ahí. El Eibar empieza la temporada sabiendo que puede estar en estas circunstancias".

"Cuando no ganas te puedes meter más en la pelea porque el resto gana. Ya sabemos la complicación cuando no ganas. Pero si miras la botella medio llena, llevamos dos puntos de 21 y estamos en la pelea", añadió.

Además, Mendilibar habló sobre la lucha por la permanencia: "Creo que ninguno se descolgará. Con las rachas de no ganar que llevamos muchos equipos, estamos en la pelea. Varios equipos estarán para salvar la categoría hasta el final. Creo que Elche y Eibar, entre ellos".