Eriksen tiene los días contados: "Decidiremos en enero"

Eriksen no cuenta para Antonio Conte y salvo sorpresa dejará el Inter en el próximo mercado de fichajes o, como mucho, en verano. El ex del Tottenham no ha entrado con buen pie en el curso.

Con solo cuatro titlaridades y once en el curso anterior, Eriksen, con contrato hasta el 2024, tendrá que buscarse un equipo que satisfaga sus intereses en el 2021.

"Si algún jugador quiere dejar el club, no lo retendremos. Christian está actuando como un profesional, pero decidiremos su futuro en enero. No hay conversaciones avanzadas con ningún club de momento", dijo en 'Sky Sport' el CEO del Inter.

"El término correcto es funcional. Sucede en el fútbol que algunos jugadores resultan no ser funcionales para una idea de juego. El enero pasado aprovechamos una gran oportunidad de mercado. Luego, el técnico toma sus decisiones", concluyó Marotta, explicando su fichaje.