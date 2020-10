"Está claro que ya no tengo 20 años, pero me encuentro bien"

Sergio Busquets, centrocampista de la Selección Española, pasó por rueda de prensa en la previa del cara a cara que enfrentará a 'la Roja' ante Ucrania. Además de reconocer que el Barcelona no pasó por su mejor momento el pasado curso, el internacional español se refirió al momento de su retirada.

A sus 32 años, Busquets comentó: "Jugamos tomando precauciones para no perder balones peligrosos. Tienes que analizar la rival para ver las posiciones que mejor se adapten al estilo. Yo me centro en fijarme de temporada en temporada, porque está claro que ya no tengo 20 años, pero estoy bien, contento y con ganas de seguir".

Busquets fue claro a la hora de hablar de su posibe retirada como jugador internacional: "Es muy difícil, depende de cada jugador, de la edad en la que sea. Y todas son respetables".

"No te lo puedo decir ahora, pero me encuentro muy bien y estoy muy feliz en la selección. Ojalá pueda durar mucho tiempo en la Selección, pero no sé cuánto tiempo estaré", añadió el internacional español.