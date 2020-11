"Esta será la última temporada de Messi en el Barcelona"

Para Rivaldo no hay duda: Messi no seguirá más allá de 2021 en el FC Barcelona. El brasileño no cree que "la nueva directiva pueda convencerle de que dé un paso atrás en su decisión de irse, viendo que el club no tiene grandes recursos para retenerle".

El embajador de Betfair explicó: "Solo si ganan la Champions o LaLiga esta temporada, o si Koeman consigue armar un equipo que juegue bien al fútbol, sólo así me imagino a Messi reconsiderando su postura… aunque insisto: me temo que será su última temporada en el Barcelona. Y es muy triste, claro".

Y reconoció que "Messi tendrá ofertas mejores y muy importantes de otros equipos". "Si a ello le unimos que el Barcelona tendrá que aplicar recortes salariales y que Messi ya quiso marcharse al final de la pasada temporada, la situación es compleja", añadió.

Rivaldo, por otro lado, indicó que "no es el momento para que Neymar vuelva". El embajador de Betfair sí cree que la estrella del PSG "pueda volver algún día" a 'Can Barça', pero señaló que no es el mejor contexto el actual para jugar en el Camp Nou.

"El Barcelona realmente necesita fichar al menos un delantero que pueda añadir pegada al equipo. Tendrán que apañárselas y bucear en el mercado para encontrar algún ariete que sea económico y que tenga calidad. O alguien dispuesto a bajarse el sueldo con tal de jugar en el Barcelona", afirmó.

Sobre el Atlético de Madrid-Barcelona, Rivaldo incidió en que "la baja de Luis Suárez favorece al Barcelona", aunque será "un partido durísimo". "Me imagino un partido durísimo para el Barcelona. El Atlético es un rival directo por LaLiga, así que, aunque no juegue Suárez, no creo que el Barcelona vaya a ganar fácil en Madrid", concluyó.