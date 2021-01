"Estamos jod***s, enfadados, molestos, y no sé qué pasó con Messi"

No se mordió la lengua. Debería haber sido el héroe de la final de la Supercopa, pero su doblete valió de poco. Griezmann reconoció estar dolido por la derrota, al tiempo que insinuó que los problemas con el balón parado son fruto de la falta de práctica.

Fue él quien compareció ante los micrófonos de 'Movistar+' tras el pitido final. "Estamos jod***s, enfadados y molestos. Cuando pierdes una final tienes todos los sentimientos malos que se pueden tener", empezó diciendo Griezmann, para empezar.

"Los equipos de Marcelino presionan muy bien y lo dan todo", añadió, reconociendo su cuota de mérito al rival, un Athletic Club que forzó la prórroga en el último suspiro y que acabó llevándose la final por 3-2.

Sorprendió al insinuar que el problema a balón parado del Barça es fruto de la falta de comunicación. O práctica. "Tenemos que trabajar los errores en estrategia. No hablamos cuando hay que empezar a correr, a veces alguien grita, a veces no", espetó.

Y acabó valorando la expulsión de Leo Messi. "No he visto la jugada, no sé qué ha pasado", se limitó a decir Antoine Griezmann, para finalizar.