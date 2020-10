Farré celebró la dimisión: "Bartomeu ha muerto matando"

La etapa de Josep Maria Bartomeu en Barcelona ya es historia. El ex presidente del cuadro azulgrana presentó su dimisión este martes justo después de confirmar la inscripción en la posible Superliga Europea. De todo ello habló Jordi Farré, uno de los precandidatos a ocupar el puesto que dejó vacante Bartomeu, en su charla con 'El Larguero' de la 'Cadena SER'.

"Estamos contentos porque se ha acabado este mal sueño, pero no hay nada que celebrar. Empieza una nueva etapa en la que queremos gestionar el club", aseguró Farré, que fue también el impulsor del voto de censura que supuso el inicio del fin de Bartomeu.

"Él me llevó a la Guardia Civil porque decía que falsificaba firmas. Bartomeu ha muerto matando. Es una manera de no saber perder. No tenía ninguna duda de su salida. Antes de iniciar el proceso teníamos claro que la gente esteaba cansada por el 'Barçagate' o el 'caso Messi", añadió.

La política no es un condicionante para él: "Desde el primer día me he declarado independentista, pero el Barça no es un actor en esto. A mí Bartomeu me molestaba como presidente. No quiero politizar el tema. El Barça es una entidad transversal. Cuando Bartomeu acusa de ayudas me gustaría que lo demostrara. Ha sido víctima de no aceptar sus problemas. El Barça estará fuera totalmente, para hacer política tenemos a los políticos. A mí me ofrecieron ser conseller y lo rechacé. Una son mis ideas y otra es mi trabajo y tengo ganas de trabajar para el Barça".

Su juicio sobre Messi: "No se va a ir nunca del club. Tiene que estar ligado de forma vitalicia. El Madrid supo sacar provecho de Di Stefano. Va a ganar más dinero estando ligado al Barça. Leo es la historia del club y debe tener una estatua más grande que el estadio".

Cree que el Barça ha perdido peso, por ejemplo con el VAR: "Hemos perdido relevancia en las instituciones. Tenemos que hacer que el VAR se comporte igual ante todas las situaciones. Hace tiempo que el reglamento no lo entiende nadie. Hay que trabajar para que piten a todo el mundo igual".