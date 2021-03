"Florentino me dijo que fue la primera vez que Hernández Hernández no rectificó tras ir al VAR"

El derbi de Madrid no estuvo exento de polémica. La mano de Felipe creó incertidumbre en propios y extraños y fue la jugada del encuentro. De ello habló Martínez Almeida, alcalde de Madrid y aficionado del Atleti, para los micrófonos de 'El Partidazo de COPE'.

"Vi el encuentro en el palco sentado al lado de Florentino. Lo vivimos con deportividad y elegancia. No nos pusimos de acuerdo en la mano. Consideraba que era penalti e inmediatamente me sacó la estadística de que era la primera vez que Hernández Hernández iba al VAR y no rectificaba. Le pasaron la estadística y me la comentó en directo", explicó.

También dio su propia opinión de dicha jugada: "Para mí no es penalti. No hay ninguna voluntariedad. No niego que se han pitado manos con el VAR y esa se podía haber pitado, pero a mi juicio no da para pitar penalti".

Además, valoró el punto conseguido ante los 'merengues'. "El empate no es bueno tal como se desarrolló el partido porque merecimos ganar. En el tramo final el Madrid nos encerró, pero en gran parte del partido fuimos mejores y tuvimos ocasiones para el 2-0. El empate será bueno en función de lo que hagamos contra el Athletic este miércoles", añadió.

Por último, habló de Joao Félix y lo comparó con la situación que vivió el Kun en el equipo rojiblanco. "Me recuerda a las dos primeras temporadas del Kun con Aguirre. Hay que cuidarle. Está preparado para jugar en cualquier equipo del mundo, pero confío en el Cholo si él cree que es el criterio adecuado", concluyó.