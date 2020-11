Frialdad, serenidad y humildad, la guía de Ziganda

El Real Oviedo superó este viernes al Real Zaragoza (1-2) en el que supuso el tercer triunfo consecutivo del combinado carbayón, que ha logrado alejarse de la siempre complicada zona de descenso a Segunda División B.

José Ángel Ziganda, técnico del cuadro asturiano, atendió a los medios tras la victoria: "Ganar y ganar remontando. Es la tercera consecutiva, pero tenemos que ir paso a paso. Sabemos de la dificultad de esta categoría. Venir aquí sabiendo la motivación del Zaragoza, el equipo ha mostrado madurez y ha gestionado bien".

"Nosotros no nos podemos olvidar de que tenemos la suerte de representar al Real Oviedo. Somos unos privilegiados de disfrutar desde dentro de esta profesión tan maravillosa. La gente es la que sostiene todo esto porque el fútbol sin aficionados no es nada. Esa es nuestra motivación, pero desde dentro tenemos que ser fríos, serenos y humildes para saberlo", agregó.

El 'Cuco' Ziganda se mostró más que satisfecho por el rendimiento de los suyos: "Estamos intentando centrarnos en las cosas que hacemos bien y saber sobrellevar los momentos malos. Los jugadores tienen experiencia en la competición y sabemos que estando en los partidos vamos a tener nuestras opciones".

"Hemos tenido ocasiones y llegadas y la mentalidad del equipo al salir en la segunda parte ha sido muy importante. El equipo está teniendo la confianza que le da los triunfos para salir con una buena mentalidad. Así tenemos más posibilidades de ganar", añadió.

También le dio valor al primer tanto oficial con el Oviedo de Blanco Leschuk: "Para mí metió el domingo pasado el primer gol, la cosa es que luego lo anularon. Parece que si no ganas, si no tienes puntos, el trabajo y el resultado no es. Blanco, el día pasado, hizo un partido espectacular y un gol espectacular. Se lo anulan, pero se pudo ver que fue legal, y se lo dije a él".

"Luego, que sea de manera oficial y que nos sirva para sumar tres puntos es importante. Nos alegramos todos porque hace un buen trabajo, va a sumar goles, ha tenido más ocasiones. Lo importante es que siga con esa mirada de aprender, mejorar, practicar, entrenar, y buscando patrones para conocernos todos mejor", concluyó.