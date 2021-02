Fue uno de los peores brasileños de LaLiga, tuvo problemas con la justicia y tiene nuevo club

El lateral izquierdo Thiago Carleto ha encontrado nuevo club en el fútbol brasileño. El que fuera uno de los peores brasileños que pasaron por la Liga Española refuerza a Vila Nova después de dos campañas a buen nivel en Vitória de Bahía.

Se trata de un futbolista que pasó a los 20 años por Valencia y Elche y que, por decirlo rápido y claro, fracasó. Luego comenzó un tour por Brasil que le ha llevado a equipos de toda clase de niveles.

Últimamente, por fin había podido mostrar su calidad en Vitória de Bahía y por eso le ha llegado esta nueva oportunidad.

La carrera del futbolista no solo alcanzó las portadas por su nefasto paso por España. En 2017, el ex del Valencia fue investigado por la justicia brasileña por no pasar la pensión a su mujer y dos hijos.

Aunque fue una decepción en Europa, ha sido capaz de jugar 136 partidos entre la Série A y la Série B de Brasil, con un saldo de 18 goles y 19 asistencias, lo que no está nada mal para tratarse de un lateral