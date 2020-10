"Fui a saludar a Messi y me dijo: 'Bienvenido, disfruta de todo esto"

Pedri ha dado respuesta a la pregunta que muchos se hacen: ¿cómo da la bienvenida Messi a un nuevo jugador emergente, una promesa que viene a darlo todo y que no tiene mucha experiencia? El canario concedió una entrevista a 'Sport' y contó cómo fue su caso.

"Nunca lo olvidaré. Justo entré en la Ciudad Deportiva y él estaba ahí. Fui a saludarlo y me dijo: 'Bienvenido, disfruta de todo esto'. A partir de ahí, solté el aire y me dije: 'bueno, vamos a jugar", relató. Está siendo, de momento, de los favoritos de su entrenador, Ronald Koeman, conque va por buen camino en eso de disfrutar que le dijo Leo.

En unas declaraciones anteriores, el preparador físico del Getafe, Javier Vidal, concluyó que el físico de un futbolista es vital en Primera División. Llegó a asegurar que aquel que no esté fuerte no tendrá futuro en Primera División. El ex de Las Palmas no está de acuerdo.

"Yo no lo veo así. En el fútbol, es mejor tener cabeza y pensar un segundo antes que el rival para adelantarte a lo que él hará. Prefiero tener cabeza que músculo", explicó sobre ello. Ciertamente, su estilo de juego se basa más bien en el toque de balón que en la contundencia muscular.

Eso sí, con su entrenador, le tocará hacer mucho trabajo de este tipo. En unas declaraciones a 'Mundo Deportivo', él mismo lo analizó: "Es un técnico que mete mucha intensidad. Personalmente, me gusta mucho por eso porque se ve que cuida todos los detalles".

A este mismo medio ofreció otro prisma de su relación con Leo Messi, el futbolístico. "Sabemos lo que hace Messi dentro del campo, solo queda disfrutar de él y aprender todo lo que pueda", comentó sobre lo que hace la 'Pulga' en el campo, un despliegue de calidad que ya ve en primera línea como compañero suyo.