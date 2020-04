Gabbiadini anunció que le ha ganado la batalla al COVID-19

Maravillosas noticias para Manolo Gabbiadini. El segundo positivo por coronavirus en la Serie A ya está recuperado de la enfermedad, después de haber dado negativo en las dos últimas pruebas a las que fue sometido.

El delantero de la Sampdoria ha querido enviar toda su fuerza a las personas que están luchando contra el COVID-19, tras dar dos resultados negativos: "Me siento mejor y he reanudado los entrenamientos".

"Mi enfermedad fue leve. Cuando estaba en casa, el médico me llamaba todos los días y siempre estaba bajo control. Ahora he vuelto a dar negativo, me siento bien", añadió.

"Pienso en Bérgamo y en mis padres. Esta tragedia me ha golpeado profundamente, como lo hizo con millones de italianos y personas de todo el mundo", explicó a 'Sky TV' desde su casa en Génova.

Después de conocerse su caso, la Sampdoria anunció cinco positivos más por COVID-19 en el club el pasado 13 de marzo. Gabbiadini reconoció que tuvo fiebre durante un día y que los episodios de tos fuerte le duraron varios días más, pero que ya se encuentra en perfectas condiciones.