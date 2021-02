Gago y un debut agridulce en los banquillos

Aldosivi cayó 1-2 en Mar del Plata ante Godoy Cruz en un duelo en el que Fernando Gago acaparó toda la atención, ya que el ex jugador realizaba su debut en el banquillo del 'Tiburón'.

Tras el choque, el que fuera futbolista de equipos como Boca Juniors, Real Madrid o Valencia comentó sus sensaciones tras su primer compromiso oficial al frente del equipo.

"La sensación no es buena porque no logramos el objetivo que era ganar, pero me voy muy conforme con el rendimiento del equipo. Los jugadores están agarrando la idea, por momentos jugamos a lo que pretendíamos, aunque un par de errores nos costaron dos goles", explicó ante los medios.

Pese a la derrota, Fernando Gago quiso quedarse con las cosas positivas que dejaron sus pupilos sobre el terreno de juego y comentó que tratará de pulir algunos aspectos para los compromisos venideros.

"A veces no se basa sólo en el resultado, creo mucho en las formas que intentó el equipo, es lo más importante para mí. Haré un análisis más exhaustivo del partido, pero obviamente hay un margen de mejora muy amplio y vamos a seguir trabajando", sentenció.