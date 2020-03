Garitano, enfadado por las críticas de Calleja: "Cuando perdemos, yo me trago todo"

El Athletic se impuso al Villarreal con mucha polémica, lo que desembocó en un cruce de declaraciones en rueda de prensa entre Javier Calleja y Gaizka Garitano.

El primero criticó las decisiones arbitrales en una rueda de prensa bastante ácida, lo que no gustó a su homólogo en el Athletic, que le contestó a través del mismo medio.

"Cuando pierdo yo me trago todo y felicito al rival. Y venimos de partidos en los que ha habido decisiones controvertidas. El Athletic ha ganado merecidamente porque ha sido mejor y ha tirado más", expuso el entrenador del Athletic para comenzar.

Cambiando de tema, Garitano también mostró su alivio por la recuperación del Athletic después de una pésima racha: "Me alegro por los jugadores, porque han dado la cara en todos los partidos. En la mala racha en la que no hemos ganado, no encuentro partidos en los que no hayamos dado la cara. Ya nos tocaba ganar un partido".

Garitano concluyó hablando de la próxima semifinal de Copa: "Necesitábamos ganar. Necesitas coger algo de lo que pones para no bajar la cabeza ni rendirse. Este grupo venía de palos duros y siempre estaba ahí, aunque no conseguíamos ganar".