Goux respondió a Tévez: "Él puede vivir sin cobrar, otros no tienen para desayunar"

Hay que tener cuidado con lo que se dice y con la forma en la que se dice. Tévez ahora lo sabe bien.

El futbolista de Boca Juniors dijo que los jugadores en general pueden vivir seis meses sin cobrar. Las críticas por esas palabras no tardaron en llegar.

El último en opinar sobre ese comentario, Luciano Goux, zaguero de Defensores de Belgrano. "Para mí Tévez lo dijo con desconocimiento. Los jugadores de fútbol somos todos iguales, hacemos todos lo mismo, entrenamos, nos cuidamos, jugamos… La diferencia es que ellos tienen más condiciones y por eso ganan tanto dinero, que bien merecido la tienen", analizó en 'TyC Sports'.

"Se equivocó. No sabe lo que es tener que ir a trabajar y tener que juntar dinero para que todos puedan desayunar. Hay chicos que acaban de subir de las categorías inferiores y no tienen nada", le reprendió Goux.

Tévez, cree el zaguero de Defesores de Belgrano, olvida que no todos los futbolistas son ricos. "Él está acostumbrado a tener el desayuno y el almuerzo, pero no todos. Algunos clubes no pagan. Defensores nos tiene al día, no paga grandes sumas, pero cobramos. Hay otros que pagan cada dos o tres meses, entonces no puedes llevar una vida ordenada", explicó.

"Tévez se equivocó por desconocimiento y no me gusta. Es un jugador que se identifica con la lucha, con haber salido del barro. Nosotros le admiramos por haber llegado a la cima y me da tristeza que haya dicho eso...", concluyó.