Guía PFDB: comienza la 'GOATS Champions League' 

Suena el himno de la Champions. En la cabeza del espectador. Cada mañana en el despertador de Haaland. En 32 estadios, aunque aún no haya público. Y el sistema nervioso simpático se agita. Porque regresa la mejor competición de clubes. Pese a la pandemia. Por si fuera poco, Cristiano Ronaldo y Leo Messi se reencontrarán en ella nueve años después. No dejarían de competir entre ambos aunque jugaran en galaxias lejanas. Sin embargo, ahora comparten grupo y el espectáculo se frota las manos. Dos modos de ser el 'Greatest Of All Time' (el mejor de todos los tiempos). Porque así llega esta edición 20-21: convertida en la GOATS Champions League.

La crisis sanitaria cambió nuestras vidas. Obviamente, también alteró el deporte. Algunas competiciones quedarán tocadas por años, otras sufrieron un paro forzado. La Champions League, la mejor competición dentro del deporte rey, se abrió paso como lo hacen las especies que sobreviven: adaptándose. Una fase final con partidos y sede únicos permitieron rematarla tras cuatro meses de parón. El Bayern de Múnich, la máquina de Flick, se sublimó y coronó con su sexto título. Para robarle el traje de ogro al Real Madrid, tirano histórico del torneo.

Así que esa realidad, las cenicientas que se estrenan, los agradables equipos como Atalanta, RB Leipzig o Rennes, la eterna deuda del City de Guardiola o el gabinete psicológico del Barcelona en las rondas finales componían el trailer de esta edición. Sin embargo, llegó el sorteo y las bolitas quisieron que Messi y Cristiano se vean las caras en el mismo grupo. El multimillonario aparataje mediático de la Champions no podría tener una campaña de marketing superior a esta. Vuelve la noche de las bestias.

Eso son estos dos tipos que, paralelamente a su sed de triunfos y títulos, han armado una competición propia merced a su duelo personal. Nació como dos fenómenos geniales por separado. La confluencia en Barcelona y Real Madrid lo convirtió en un pique por momentos insano, en un universo propio. Hoy, con ambos en su pico de madurez y mostrando una empatía y admiración mutuas, su mano a mano es un ‘Scalextric’ del gol.

Para consultar la versión del informe en PDF, aquí

742 ha celebrado el luso, 706 el argentino. Casi 1.500 y bastantes de ellos seguramente como consecuencia de su incesante desafío. Rivales amigos en un círculo vicioso donde resulta difícil marcar la frontera entre la ambición propia y la gasolina emocional que reporta competir contra el otro. Son muchos los epicentros de esta Champions, pero nada más adictivo que reabrir el escaparate de los enfrentamientos entre el argentino y el luso. Porque hace nueve años que no se ven las caras en el marco continental.

Si Leo Messi es el que tiene más Balones de Oro de la historia, Cristiano Ronaldo es Mister Champions. Esas son las portadas de sus respectivos libros de éxitos y distinciones individuales. El 28 de octubre y el 8 de diciembre, si las lesiones, las sanciones o el coronavirus no lo impiden, tienen una cita en Turín y otra en Barcelona. Con focos en lugar de velas. Sin público, pero con millones de ojos observándolos. La música del gol suplirá los violines. Y tan solo imaginarlo genera un orgasmo futbolístico; ellos son el punto G del grupo G.

Asimismo, el viaje transcurrirá por el resto de grupos y los otros 30 equipos en clave científica y numérica. Haremos una composición de lugar a través de los registros históricos de la competición. Y, fieles a nuestro espíritu de exploración, hallazgo y alertas, plantearemos los nombres de jóvenes aspirantes a estrellas. Los Kudus, Doku, Suleymanov o Bastoni son meros proyectos, pero así lo era también en 2016 el tal Mbappé que acabó horadando defensas vestido de rojo y blanco con el Mónaco.

Así que quizá debamos cambiar el chip y recalibrarnos para entender esta Champions League como un torneo duplicado. El de la 'Orejona' en sí, que acabará en Estambul para devolver a Turquía la final que el COVID-19 mandó a Lisboa, y la entrega número 36 en el serial de duelos entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Por el momento va ganando el capitán del Barcelona: 16 triunfos a 10, 22 goles a 19, 13 asistencias frente a solo una. Y un duro ataque al ego del portugués, pues nunca ha vencido ni marcado ante Messi en sus cinco duelos europeos.

Hace dos años, el magazine 'Paper' tuvo la brillante idea de hacer posar a Messi junto a una cabra. Para elevarlo a GOAT Pero para qué conformarse solo con uno. Así es nuestra portada. Porque no se trata de dos cabras, sino de una contra otra. Mientras ellos se retan mirándose, nosotros los miramos a ellos. Y con el himno de la Champions como banda sonora.

Grupo A: bajo el mazo del Bayern

Al Atlético de Madrid le ha tocado bailar con la más fea. El vigente campeón de la Champions, el Bayern de Múnich, es el claro favorito de un grupo en el que sus futbolistas son, por calidad y potencial, el mayor atractivo. Todos los ojos estarán puestos, no obstante, en dos jóvenes promesas del fútbol europeo que aún deben explotar: João Félix y Dominik Szoboszlai.

El húngaro es la principal esperanza del Red Bull Salzburg para dar la campanada y hacerse con uno de los dos puestos que dan acceso a octavos de final. A Anton Miranchuk, estrella del Lokomotiv ruso, el torneo se le antoja como el escaparate idóneo ahora que se acerca el final de su contrato.

Grupo B: mano a mano entre Madrid e Inter

El Real Madrid tendrá que sudar sangre para ganarse un puesto en las eliminatorias de la Copa de Europa. Los 'merengues' deben hacer frente al finalista de la pasada edición de la Europa League, el Inter de Lautaro Martínez, Romelu Lukaku y Achraf, el cachorro madridista al que Zinedine Zidane no encontró hueco en su equipo.

El excitante Borussia Mönchengladbach de Marco Rose y un Shakhtar Donetsk con sabor a samba prometen dar guerra a los favoritos de un grupo marcado por las expectativas en torno a Vinicius, llamado a dar un paso adelante en Valdebebas ante la ausencia de Gareth Bale.

Grupo C: Pep, ante rivales con solera

Pep Guardiola encara un nuevo intento de alzar su tercera ‘Orejona’ en un grupo que, en principio, no debería complicarle la vida. El Manchester City cuenta entre sus filas con los jugadores de mayor calidad, proyección, valor de mercado y rendimiento. Ferran Torres y Rúben Dias tendrán la oportunidad de demostrarle a Europa el porqué de su llegada al Etihad.

Sobre el papel, la pelea por la segunda plaza se antoja encarnizada, con tres históricos del fútbol europeo venidos a menos en los últimos tiempos, Oporto, Olympiacos y Olympique de Marsella, en el siempre exigente escenario europeo. El espectáculo está asegurado en el Grupo C.

Grupo D: la fiesta del gol se celebra aquí

La gravísima lesión de Van Dijk puede marcar el destino del Liverpool en esta Liga de Campeones, aunque los de Klopp siguen siendo claros favoritos a pasar de ronda. Mario Pasalic, Aleksey Miranchuk y Simone Muratore aportarán savia nueva a una Atalanta ansiosa por repetir la gesta del curso pasado.

No será fácil con el Ajax en liza, pese a haber vendido a 9 de los 14 jugadores que llegaron a semifinales en 2019. La filosofía de fichajes y preparación del Mitdjylland, basada en el análisis de datos, convierte a los daneses en una de las prometedoras sorpresas del torneo. Los promedios goleadores de los cuatro nos llevan a pensar en borracheras anotadoras dentro de este grupo.

Grupo E: dos sedientos contra dos novatos

El Sevilla, reluciente hexacampeón de la Europa League, vuelve a la máxima competición continental con una de las plantillas más prometedoras del continente. Un reto de altura para un Chelsea que se ha convertido en el gran animador del mercado con los fichajes de Werner, Havertz, Chilwell, Ziyech o Mendy, que amenaza el puesto de Kepa Arrizabalaga bajo palos.

El Stade Rennais del deseado Camavinga y el infranqueable Predrag Rajkovic no querrá desaprovechar la oportunidad de brillar en un grupo donde el Krasnodar, viejo conocido de los andaluces, parte sin muchas esperanzas de avanzar.

Grupo F: hora de reivindicarse en Europa

Si hay un club que está apostando por los jóvenes talentos en la élite continental, ese es sin duda el Borussia Dortmund. Con Erling Haaland y Jadon Sancho afianzados como referentes en el ataque de los de Lucien Favre, ahora muchos aficionados esperan ver de lo que es capaz el jovencísimo Jude Bellingham en el gran marco continental.

Los alemanes son los favoritos del grupo junto a la Lazio de Ciro Immobile, sorprendente Bota de Oro del curso pasado con 36 goles, el español Luis Alberto y el serbio Sergej Milinkovic-Savic. Zenit y Brujas no cuentan con grandes argumentos para desafiarles este año.

Grupo G: ¿el último Messi vs. Cristiano?

El destino ha querido que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi vuelvan a verse las caras, quién sabe si por última vez, en Liga de Campeones. A sus 35 años, Mister Champions llega al torneo como el jugador con mejor rendimiento del mundo en los últimos meses. Aliciente más que suficiente para no perder de vista este grupo donde Barcelona y Juventus vivirán un mano a mano de gran altura.

El histórico Dinamo de Kiev, que vuelve tres años después, pondrá en el joven Vladyslav Supriaha sus escasas esperanzas de pasar de ronda. El Ferencvaros, el gigante húngaro, cuenta con hasta 18 nacionalidades diferentes en su plantilla y parte como la cenicienta de este grupo.

Grupo H: soñando entre talonarios

RB Leipzig y Paris Saint-Germain vuelven a encontrarse tras disputar las semifinales del curso pasado. Los alemanes, aunque sin Timo Werner, esperan repetir gesta con una columna vertebral formada por Upamecano, el español Dani Olmo y Alex Sørlorth. Mbappé y Neymar querrán, sin duda, desquitarse del mal trago de Lisboa.

No lo tendrán fácil, sin embargo, ninguno de los dos. La inclusión del Manchester United hace de este el grupo de la muerte... ¡y el más caro! No en vano, y pese al poco peso económico del Istanbul Basaksehir, es el único que supera los 2.000 millones de euros de valor de mercado de sus jugadores.

Diez jóvenes a los que seguir la pista

Otra mirada a esta nueva edición de la Liga de Campeones pasa por el filtro de ProFootballDB a las grandes promesas del fútbol europeo a las que los aficionados no deben perder de vista. Un brillante elenco de jóvenes talentos que son futuro… y ya presente.

El Manchester United ha apostado fuerte por la nueva joya del fútbol uruguayo, Facundo Pellistri, a quien todavía no le ha dado tiempo de debutar a las órdenes de Ole-Gunnar Solskjaer. El extremo, pese a sus 18 años, cuenta ya con 37 partidos para el mítico Peñarol a sus espaldas. Un bagaje que justifica sobradamente el interés que han mostrado los ‘red devils’ en su fichaje. Tyler Adams, de la generación del 99, promete convertirse en otro de los grandes logros de la Red Bull Academy. Tras superar una seria lesión en el pubis, el mediocentro estadounidense ha conseguido afianzarse en el once del RB Leipzig gracias a su sacrificio defensivo y su capacidad de presión, dos requisitos indispensables en el sistema de Julian Nagelsmann. Recupera alrededor de seis balones por partido.

El italiano Alessandro Bastoni, de 21 años, contará con minutos de calidad en la máxima competición continental. Las habituales rotaciones de Antonio Conte han permitido al joven defensa ganarse su confianza en el perfil zurdo de la línea de tres centrales. El sistema del Inter de Milán le ha llevado a desenvolverse como segundo lateral y pasando buena parte del partido en campo contrario. Gana 16,9 duelos defensivos cada 90 minutos.

El Stade Rennais ha invertido más de 25 millones para atar a Jérémy Doku, extremo izquierdo de 2002 que puede desenvolverse con soltura en ambas bandas del campo. Llegó al conjunto francés a punto de cerrarse el mercado de fichajes. Aunque ha disputado apenas nueve minutos con su nuevo equipo, ya ha debutado como internacional con la Bélgica de Roberto Martínez. Y ha marcado. Quizás sea pronto para verle como titular, pero su potencial es indiscutible.

Uno de los alicientes para seguir al FK Krasnodar esta temporada es, sin duda, Magomed-Shapi Suleymanov. Este zurdo de 20 años se desenvuelve como pez en el agua por el extremo derecho del equipo ruso, en cuyas categorías inferiores se formó. Su capacidad de desborde (4,34 regates con éxito cada 90 minutos) y su facilidad para hacer gol (1 cada 8,28 disparos) le convierten en un suculento reclamo para los grandes de Europa. Charles De Ketelaere, de 19 años, sigue sin asentarse en el once de Philippe Clement, pero no se ha perdido ni un partido del Brujas este curso. Se amolda a la perfección al rol de extremo puro a pie natural. Pese a su estatura, completa 3,38 centros y 4,87 pases al área cada 90 minutos. Sus 185 centímetros le permiten ganar la amplia mayoría de los duelos aéreos, convirtiéndose en una pieza clave en jugadas a balón parado.

Poca adaptación ha necesitado Mohammed Kudus tras su fichaje por el Ajax. El ghanés, interesante apuesta de futuro del equipo neerlandés, ha sido titular en tres de los cinco partidos disputados por su nuevo club en la Eredivisie este curso, esencialmente como mediapunta. Sus once goles con el Nordsjaelland la temporada pasada bastaron para convencer a Erik ten Haag.

¿Qué decir de Giovanni Reyna que no se haya dicho ya? A sus 17 años, el jugador del Borussia Dortmund es uno de los imperdibles del campeonato. Titular casi indiscutible para Lucien Favre en lo que va de temporada, se ha convertido en un dolor de cabeza para media Bundesliga gracias a sus promedios de 0,52 goles, 0,4 asistencias, 6,45 regates y 0,6 recuperaciones en campo rival cada 90 minutos. Si todo va bien, tiene un brillante futuro por delante. Porque vivir junto a Haaland no le eclipsa; le agranda.

En su regreso a la Champions League tres años después, el Dinamo de Kiev presenta entre sus grandes argumentos a Illia Zabarnyi. A sus 18 años, este poderoso central se ha estrenado como internacional absoluto de la mano de Shevchenko. Dejó un avance de sus credenciales en la victoria de Ucrania ante España en la Nations League (1-0), tras haber disputado la fase previa de la UCL al completo.

No podíamos cerrar esta recopilación de jóvenes promesas del fútbol europeo sin echar un vistazo a la plantilla del Midtjylland, en la que se encuentra un fino mediocentro con clara vocación defensiva: Jens-Lys Cajuste, de 21 años y origen haitiano. Muchos esperan verle defender los colores de Suecia en el Europeo Sub 21 del próximo años pese a que solo acumula tres partidos con su país.

Récords que ya tiemblan

Difícilmente veremos a otro jugador que gobierne la tabla de máximos goleadores en Champions con Cristiano Ronaldo y Leo Messi aún en competición, pero sí hay registros que pueden caer en breve. Como el de más partidos disputados. Con Iker Casillas fuera de la circulación tras su reciente retirada como jugador profesional, el delantero de Madeira tiene a tiro ser el futbolista con más encuentros concursados en la competición continental por excelencia. Más goles, más asistencias, más partidos: CR7, de llegar a octavos y si no hay virus o lesión mediante, será más dominador que nunca.

En cuanto a clasificaciones de goles, el portugués y el argentino lo absorben todo, aunque Lewandowski y Benzema, entre otros, se asoman entre los profesionales en activo con posibilidades de ascender. También hay mucho mítico y leyenda, como Raúl, Giggs o Drogba, cuya impronta en la competición todavía perdura en el tiempo. También hay curiosidades, como que Bale haya metido los mismos tantos en finales que Messi. Tiene oportunidad de engordar su cuenta, pero esta vez con Mou en Londres.