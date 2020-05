Haaland, baja en el campo del colista

El peaje de la visita del Bayern de Múnich para el Borussia Dortmund fue durísimo. Además de perder virtualmente las opciones de luchar por el título de la Bundesliga, el equipo de Favre se quedó sin Haaland, quien tuvo que marcharse lesionado mediada la segunda mitad.

Los problemas en la rodilla izquierda no son graves, al menos eso sostienen en el club alemán, si bien no ha habido en ningún momento parte médico sobre su convalecencia. Eso sí, 'Kicker' adelantó que no estará disponible ante el Paderborn este fin de semana.

Haaland, el chico con estrella no pudo tener día más aciago desde que firmó por el Borussia Dortmund. Aparte de que no le salió nada en el campo, el VAR le negó un claro penalti por manos de Boateng y, para colmo, la dolencia se la hizo al chocar fortuitamente con el árbitro.

El próximo objetivo del noruego es estar recuperado para el siguiente choque en casa, que disputará contra el Hertha el 6 de junio.