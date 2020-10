Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desmintió en rueda de prensa que no quisiese contar con el delantero serbio Luka Jovic esta temporada, recordó que fue él quien pidió su fichaje a la directiva y aseguró que "se dicen tonterías", sin desvelar nada de una charla con el jugador.

Dejando a un lado el tema Jovic, el entrenador francés también fue cuestionado en su comparecencia por los partidos de Martin Odegaard y Erling Haaland con la Selección de Noruega.

'Zizou' respondió alto y claro ante la prensa, admitiendo que le gusta cómo juega la estrella del Borussia Dortmund, que también ha sido relacionada con el conjunto 'merengue' durante el mercado de fichajes estival.

"He visto todos sus partidos. Martin jugó un poco diferente en la línea de cuatro, pero bien. Me gusta que mis futbolistas jueguen cuando van con sus selecciones. Haaland no es mi jugador, pero es bueno, qué te voy a decir", declaró Zidane.