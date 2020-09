Havertz, el mejor socio de Hudson-Odoi

El Chelsea no pudo pasar del empate en el partido frente al West Bromwich Albion, un partido en el que marcó Hudson-Odoi y que también contó con un error de Thiago Silva.

"Fue una locura, pero el inicio de nosotros no fue bueno porque encajamos goles muy pronto, pero sabíamos que íbamos a meternos en el partido y que mantendríamos la cabeza alta", comentó.

En cuanto a la adaptación de los fichajes, el atacante aseguró que se están integrando muy bien y que van a dar mucho al equipo. Su relación con Havertz está siendo muy positiva.

"He estado practicando eso mucho últimamente. Muchas paredes dentro y fuera del área para poder disparar rápido. En el momento en el que me llegó el balón pensé que no podía disparar y me asocié con Havertz. He tenido una buena conexión con él desde que llegó aquí. Creo que fue un gol bonito y me decepcionado el no haber podido sumar los tres puntos", concluyó.