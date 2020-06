"Hay que adaptarse y reinventarse, lo que importa es ganar"

El Atlético ya está tercero. El conjunto rojiblanco dio cuenta con dificultades del Real Valladolid (1-0) gracias al tanto de Vitolo en la recta final.

Simeone, en sala de prensa, valoró positivamente el triunfo y habló de la nueva normalidad, en la que echó de menos la presencia del público.

"Mi actitud no cambia, no reacciono si hay gente o no delante, me comporto de la misma manera. No había gente en cuerpo pero sí en alma y el equipo empujó desde que empezó hasta que llegó el gol para lograr un triunfo muy importante", empezó diciendo el argentino.

Por otra parte, el técnico se refirió al calor. a la baja intensidad... "Hay que adaptarse a todas esas circunstancias y responder porque lo que importa es ganar", explicó.

En relación a los tres partidos disputados tras el confinamiento, esto dijo Simeone: "Siempre es importante sumar y cuando se gana mucho mejor. Hay cosas para mejorar, son tres meses sin una preparación normal y con la situación de jugar cada tres días. Hay que adaptarse y reinventarse y sabiendo las circunstancias, actuar".

Por último, Simeone analizó el encuentro. "En Valladolid nos hicieron el mismo juego, cerrando todos los caminos para contragolpear. En el primer tiempo hubo situaciones para abir el marcador, no se hizo y el segundo fue una contrarreloj ante un equipo muy ordenado. Estábamos en el límite de ganarlo o poder perderlo y logramos un gran resultado", concluyó.