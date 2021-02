"Hicimos un partido malísimo, estamos preocupados"

Nemanja Maksimovic, centrocampista serbio del Getafe, lamentó la derrota sufrida contra el Real Madrid, reconoció que el partido de su equipo fue “malísimo” y aseguró que la situación deportiva que están atravesando “preocupa” porque pierden muy fácil.

Dos goles de los franceses Karim Benzema y Ferland Mendy en la segunda parte permitieron al Real Madrid vencer al Getafe en el partido aplazado correspondiente a la jornada 1 de LaLiga Santander disputado en el estadio Alfredo di Stéfano.

“Hicimos un partido malísimo. Ellos llegaban muy fácil a nuestro área. Tenemos que cambiar mucho, entrar con más energía y cambiar la mala racha”, dijo Maksimovic, en alusión a la mala racha de tres derrotas y un empate en los últimos cuatro partidos.

“Parece que entramos sin energía y venimos a ver qué pasa. No puede ser. No dimos sensación de poder sacar algo de aquí y si no das el doscientos por cien contra el Real Madrid no puedes ganar”, manifestó Maksimovic en declaraciones a 'Movistar+'.

El futbolista serbio aseguró que ahora, de puertas para adentro, tienen que “hablar porque no se puede perder la cara a los partidos. Hay que cambiar rápido porque nos ponemos en peligro. Estamos más cerca del descenso que de la parte alta. Hay que estar más fuertes y tenemos que sacar puntos muy rápido porque si no, nos pondremos en peligro”, concluyó.