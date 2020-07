Hubo que separar a Nyom y Anguissa e Iborra acabó expulsado en Getafe

Vicente Iborra, futbolista del Villarreal, fue expulsado por el árbitro Xavier Estrada Fernández en la trifulca que protagonizaron los jugadores del conjunto castellonense y del Getafe tras el encuentro que perdieron los segundos 1-3 en el Coliseum Alfonso Pérez. Su foco fue Nyom.

Después de los 90 minutos, en el camino hacia los vestuarios, varios miembros de los 22 hombres que estaban sobre el campo junto a otros que estaban en los banquillos de ambos equipos se enzarzaron en una disputa verbal con algún empujón que acabó con la tarjeta roja que recibió Iborra.

El francés Allan Nyom y el camerunés Andre-Fran Anguissa fueron dos de los jugadores más activos y ambos tuvieron que ser separados por alguno de sus compañeros como el togolés Djené Dakonam, que intervino entre los dos para frenar una situación más peligrosa.

Aún se desconocen las causas exactas de la expulsión de Iborra de la que luego informó su entrenador Javi Calleja en rueda de prensa. Habrá que esperar a conocer el acta del colegiado Estrada Fernádez para conocer los motivos por los que recibió una tarjeta roja directa.

Calleja y Bordalás lamentaron después los hechos en sus respectivas comparecencias ante los medios de comunicación.

"Una pena. Mucha tensión, muchos nervios, nos jugábamos mucho. Sabíamos que iba a ser una guerra. Se ha desatado todo cuando ha terminado el partido. Espero que no vuelva a producirse más porque no es bueno para nadie. Había mucha tensión, mucho nervio, provocaciones de uno y otro. No quiero valorar quien ha empezado y no quiero que salga", declaró Calleja.

"No pude ver nada porque me fui al vestuario. Luego me he enterado que ha habido una pequeña tangana. Nunca estoy de acuerdo en que haya problemas", culminó Bordalás.