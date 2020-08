Ignasi Miquel irá con todo aunque se pierda la vuelta por sanción

El Girona afronta la final del 'play off' de ascenso motivado tras su triunfo ante el Almería y Miquel, probablemente, estará sobre el cambio. Bastará con que vea una tarjeta amarilla en la ida para no participar en la vuelta. Los medios oficiales del club le preguntaron por ello y dejó claro que no le condicionará.

"No puedo escatimar esfuerzos ahora. No puedo pensar en no meter la pierna en una jugada que puede ser vital para el partido o la eliminatoria. No puedo estar pensando en una tarjeta que me condicione en una acción puntual del partido", afirmó.

Sobre si son favoritos, dijo: "Dudo mucho que seamos favoritos. Llevamos una buena dinámica, estamos en un buen momento, pero si miramos al Elche también está ganando y el Zaragoza no le marcó ni un gol en los dos partidos. Es un equipo que estuvo 20 días más dentro que fuera del 'play off' y, tal y como está, si nos creemos favoritos, sería un grandísimo error".

"Nos han ganado los dos partidos de Liga este año y tenemos que ser muy precavidos, salir conectados y con las ganas de ganar que estamos demostrando. Hay ansiedad por jugar. Por ascender también, pero el equipo es consciente de que nos ha costado mucho llegar hasta aquí y lo hemos pasado mal. Queremos competir y ganar", continuó analizando.

También analizó el rendimiento de la plantilla poniendo el foco en el nuevo técnico: "Desde el cambio de entrenador, no me ha gustado que hubiera tantos cambios, pero es verdad hemos mejorado la solvencia. Somos un equipo que no recibe demasiadas ocasiones de gol y se ve en los resultados".