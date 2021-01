Javi Gracia tildó la capacidad competitiva de toda su plantilla: "No solo once"

Javi Gracia sabe que, para triunfar, hay que mantener a la plantilla al completo a un alto nivel competitivo. Lo dejó claro en su rueda de prensa posterior a la victoria contra el Alcorcón en Copa del Rey. Destacó que todos los jugadores estuvieron a un gran nivel.

"De tres partidos, es verdad que han sido contra equipos de inferior categoría. Pero hemos visto a la plantilla competir, no solo once jugadores. Lo hacen bien, tienen capacidad y sienten el apoyo de los que están fuera. No me gusta hablar de unidades. Unidades hay una. Cuando toca jugar están preparados y esto nos ayuda a competir", aseguró.

Sobre cómo ve al equipo en lo que va de curso, explicó: "No solo conseguir el pase, que tenía su dificultad. Ya hemos visto lo que ha pasado con otros equipos de Primera jugando contra equipos de Segunda. Estábamos advertidos de las dificultades. Hemos entrado muy bien, nos hemos puesto por delante pronto y nos ha ayudado a manejar el partido"

"Llevamos tres triunfos seguidos, marcador a cero, dinámica buena de resultados y un gran ambiente que nos ayuda a coger confianza. Ya habíamos visto las sorpresas de algunos de los compromisos. Muchos Primeras eliminados. No hubo ningún Primera ayer que en los 90 minutos estuviera clasificados: prórrogas, penaltis...", añadió.