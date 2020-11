"Jota es un gran jugador, pero también Joao y Bernardo"

La derrota frente a Francia (0-1) ha hecho mucho daño a la Selección Portuguesa, y ahora aparecen las dudas. El combinado luso perdió la primera plaza y fue cuestionado por la suplencia de Diogo Jota.

"Este equipo jugó en Francia y lo hizo muy bien. Entonces no recuerdo que nadie preguntase por qué no salió Jota al campo. Es un gran jugador, todos lo sabemos. Pero también lo son Bernardo, Cristiano Ronaldo y Joao Félix", empezó explicando desde rueda de prensa.

Además, excusó su decisión en que su tridente ofensivo es el formado por Joao Félix, Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva. Portugal no pudo anotar ante Francia y perdió la primera plaza del grupo en la Liga de Naciones.

"Si hubiese salido Jota y el equipo no hubiese estado bien, si no alinease a Bernardo o Joao Félix, por ejemplo. Me diríais que por qué no jugó Joao Félix con la gran forma en la que está en el Atlético de Madrid, y que Bernardo es Bernardo", concluyó.