"Jugar contra el Madrid y el VAR es muy difícil"

El Betis acabó enfadado por el arbitraje de De Burgos Bengoetxea, sobre el campo, y Hernández Hernández, en el VAR. Así se pudo ver en las palabras de Manuel Pellegrini.

El técnico chileno lamentó que las jugadas dudosas revisadas en el VAR hubiesen beneficiado al Real Madrid, que ganó 2-3 tras varias polémicas.

"Jugar contra el Real Madrid, contra el VAR y contra el penalti es difícil. Son decisiones que deciden el árbitro y el VAR", aseguró el técnico del Betis en sala de prensa.

Explicó Pellegrini que no había visto todavía las jugadas. "Por lo que me dijeron parece que antes del penalti de Bartra hay un fuera de juego de Mayoral claro, eso no se valora. Son las deciones que deciden el partido", añadió.

"El primer aspecto positivo lo dije al comienzo. Estoy seguro de que estamos en el camino correcto. El partido se dio así, hay circunstancias que siempre rodean el resultado", aseveró el entrenador del Betis.

Por último, Pellegrini habló sobre la ausencia de Claudio Bravo. "Tuvo una pequeña distensión en la rodilla en el último entrenamiento. Vamos a evaluar antes del próximo partido si está en condiciones de reaparecer", sentenció.