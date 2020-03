"Juntas a 80 equipos de Segunda B y no te da para fichar a Reinier"

Hay quien dirá que su queja es fruto del mal perder, pero no son pocos los que consideran que los filiales de los equipos de Primera, con sus grandes desembolsos, adulteran la competición. Es lo que denunció el Coruxo tras ser goleado por el Castilla en Madrid.

El Coruxo comenzó analizando de forma cordial la derrota. "Nada se puede objetar, la pegada en ataque del filial blanco fue decisiva. Un despiste defensivo y un penalti ponían un parcial de 2-0 en el minuto 17, muy cuesta arriba pero el Coruxo mantuvo el equilibrio entre líneas", escribió su CM, justo tras el pitido final.

Pero entonces algo cambió. El mensaje en Twitter de la cadena gallega 'tvG2' encendió los ánimos del Coruxo. "Se quedan a gusto con los 30 millones, ninguno de los mejores clubes tiene esa inversión. Juntamos a los 80 equipos de la categoría y no se maneja ese dinero. Recordemos que hace dos jornadas Rodrygo, 54 millones, les salvó los muebles al final del partido contra el último de la tabla", escribió entonces el club gallego.

Pero no se quedó ahí. Rodrygo, ausente de este encuentro y del revolcón en Pontevedra, también 'cobró'. "¿Saben dónde está la diferencia? El Pontevedra en la anterior jornada le pasó por encima al Castilla, 4-0, y pudieron ser seis. El Castilla puso mil excusas, afeando la victoria granate. Nosotros no hacemos eso, al ganador se le felicita. Una vez dicho esto, lo de poner la otra mejilla no se estila", añadió.

La amarga queja del Coruxo no es nueva. De hecho, una liga separada para los filiales es una vieja reclamación del fútbol no profesional, y quizá sea algo que también convenga a las jóvenes promesas de los grandes clubes, pues así dejan de exponerse al fútbol rocoso de los 'perros viejos' del fútbol amateur.