Kang-In Lee, un asistente de oro que busca continuidad

El Valencia sabe que tiene un diamante en bruto con Kang-In Lee. El surcoreano, además de ser un jugador con mucha presencia ofensiva en el ataque del equipo, es un asistente de lujo para sus compañeros. Lleva tres pases de gol en lo que llevamos de temporada, lo que equivale a una asistencia cada 82 minutos jugados.

Sin embargo, Javi Gracia no le da la continuidad que necesita y no llega a ser una pieza fundamental en el esquema del técnico navarro, por lo que se plantea su permanencia en la entidad valenciana, según informó 'AS'.

El futbolista entró en el minuto 67 en el último partido contra el Elche y su incorporación al terreno de juego le dio otro aire al equipo. Generó espacios, estuvo muy activo en el juego y le dio mucha fluidez y rapidez al movimiento de balón. Su gran actuación se culminó con el pase de gol que le puso a Lato para que el lateral anotase el tanto.

Es el máximo asistente de LaLiga, pero Kang-In Lee no se siente con confianza plena, ya que su entrenador le ha dejado en el banquillo en tres de los siete últimos partidos. El futbolista no tiene prisa por negociar su renovación y el contrato finaliza en 2022, lo que podría provocar que el Valencia lo vendiese antes para evitar su marcha gratis.