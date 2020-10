Klopp defendió a Adrián: "Él no ha tenido nada que ver"

Klopp no cree que Adrián tenga ni siquiera mucha culpa de la durísima derrota que sufrieron ante el Aston Villa. Se habló mucho del mal hacer del guardameta, sobre todo, en el primer tanto local, pero, para su técnico, no fue para tanto. Él lo vio más bien como algo colectivo.

"No solo por esta noche, ahora es fácil y la gente es así, no estoy seguro de si los periodistas son así también, pero ahora la gente irá a por Adrián y cosas así. Sí, el primer gol no fue afortunado, por supuesto. Pero, aparte de eso, no creo que él haya tenido nada que ver con los demás goles", dijo el técnico.

"No le ayudamos esta noche, déjame decirlo así, o incluso hicimos lo contrario. Es realmente un buen portero que jugó once partidos en la Premier League para nosotros el año pasado y creo que ganamos casi todos si estoy en lo cierto", añadió.

Adrián, por supuesto, volverá a levantarse. A sus 34 años y con muchísimos años de experiencia tanto en España como en Inglaterra, sabe lo que es vivir días desafortunados, pero también noches de gloria. La tanda de penaltis de aquella Supercopa contra el Chelsea, un ejemplo.