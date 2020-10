"Klopp siempre fue justo y sincero conmigo"

Aquel cúmulo de despropósitos marcaron un antes y un después en la carrera como guardameta profesional de Karius. Él quiere olvidar, y que le dejen olvidar aquel día, para poder pasar página de una vez por todas.

La final de la Champions de 2018 fue su sentencia. Sus errores en los goles de Benzema y Bale, justificados por él por el golpe que le propinó Ramos minutos atrás, pusieron punto y final a su etapa como 'red'.

El pasado curso lo pasó cedido en el Besiktas, y este ha vuelto a Alemania, al Union Berlin, también como cedido. Klopp prefirió contar con el veterano Adrián como segundo del infalible Alisson, en lugar de él, su gran apuesta.

Han pasado dos años y medio, y él dice estar cansado y aburrido de que una y otra vez el mismo tema vuelva a la palestra. "Eso sucedió hace dos años atrás. He jugado 60 partidos desde entonces", dijo, en una entrevista concedida a la web oficial de la Bundesliga.

"Yo estoy aquí para jugar bien. Eso ya no tiene ninguna relevancia, lo he dejado atrás. Los únicos a los que les interesa hablar de ello es a la prensa. Me aburre el tema", añadió.

Ha asegurado, de igual forma, que la experiencia, traumática, le ha permitido ganar experiencia y ser más fuerte. Pero lamenta que esa mala noche haya marcado su carrera.

La ha marcado hasta tal punto que la gente ha parecido olvidar por qué fichó por el Liverpool en primer lugar. "Las buenas actuaciones que tuve aquí ya se han olvidado. Es una vergüenza", dijo, el ex guardameta del Mainz 05.

"Mi objetivo es ponerme a prueba aquí de nuevo. Me fui hace cuatro años y quiero demostrar que sigo siendo un muy buen portero para esta Liga", afirmó, dejando claro que tiene decidido hacer borrón y cuenta nueva.

Su fichaje fue petición expresa de Klopp, un técnico al que Karius, pese a todo, no tiene nada que reprochar. "Siempre ha sido sincero y justo conmigo. Yo no veía mi futuro más cercano en Liverpool. No me apetecía estar ahí sentado en el banquillo", explicó, aunque meses atrás su opinión era otra, radicalmente opuesta.

"La Bundesliga siempre me ha gustado y conseguir algo con el Union, que tiene un equipo joven, hambriento y que está en una situación similar a la que ya viví en el Mainz 05 me convenció para volver", añadió Karius, para finalizar.