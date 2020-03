Koeman fantasea con el Barça y discute la posición de De Jong

En seleccionador holandés Ronald Koeman desveló recientemente que dijo "no" al Barcelona cuando Ernesto Valverde fue despedido. Tiene un compromiso con Paises Bajos de cara a la Eurocopa... que se ha aplazado a 2021.

En cualquier caso, revela a 'Marca' los motivos de su negativa. "Me llamaron y dije que no, por el compromiso que tengo con la selección de mi país. Después de dos años hay una posibilidad de seguir, tengo dos y dos. Es decir, que después de la Eurocopa es momento de evaluar. Dos años por cada torneo. No puedo dejar a Holanda tres meses meses antes de una competición", dijo.

"No, no pienso que fuese un mal momento. Lo que pasa es que tengo mis motivos con Holanda. El Barcelona siempre puede ganar cosas importantes, tiene muy buenos jugadores, las opciones de poder fichar a los mejores futbolistas... Si hubiera estado sin trabajo, claro, a todo el mundo le gusta el Barça. No importa el momento en el que esté o la situación que esté atravesando. Allí, en Barcelona, viví mi mejor etapa como futbolista y tengo mucho cariño a la ciudad. Así que ojalá pueda ser algún día entrenador del equipo azulgrana", reveló Koeman a 'Marca'.

Habló del centrocampista Frenkie de Jong. "Es importante que juegue partidos, pero se puede discutir si lo hace en su posición. En Holanda juega más atrás pero nosotros lo hacemos con dos pivotes, y en el Barça juega solo con uno y dos mediocampistas, o a veces con cuatro mediocentros. La posición que él tiene ahora es diferente de Holanda y del Ajax. Así aprende a jugar más arriba, no es todo negativo, pero no es su mejor posición. Para mí, es más atrás, ahí creo que tendría mejor rendimiento", comentó.

"No es relevante ese porcentaje de posesión si solo creas dos o tres ocasiones. Jugar contra el Nápoles fuera es complicado porque ellos se cerraban con mucha gente atrás y es difícil abrir y crear oportunidades. Un equipo necesita sobre todo a un futbolista con velocidad. Mira la cantidad de problemas que le provocó Vinicius al Barça. Ahora no tiene uno que caiga mucho en profundidad y busca más el toque. En el centro del campo cuentan con jugadores con el mismo tipo de características. Vi a Ansu Fati haciéndolo muy bien por su velocidad, y necesitan un futbolista como él, porque el resto juega para recibir el balón", declaró Koeman sobre cómo ve el actual juego del Barcelona.