Koeman no puso trabas a la reducción salarial

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman habló durante su rueda de prensa de la reducción salarial aceptada por él y su cuerpo técnico, además de la plantilla. El preparador azulgrana quitó hierro al asunto y dijo estar a disposición de lo que mande el club.

"Yo le dije al señor Tusquets (presidente de la comisión gestora) que, si yo podía ayudar al club de alguna forma, estaba dispuesto a hacerlo. Se ha llegado a un acuerdo con los jugadores y estamos en un momento que hay que pensar qué es lo mejor para el club", manifestó Koeman.

Pasado los 100 días en el cargo, el neerlandés se negó a ponerle nota a sus primeros meses de trabajo: "Yo no me pongo nota a mí mismo, lo dejo para vosotros. He venido en un momento complicado a este club, pero estoy muy contento de estar aquí porque pongo mi energía en el equipo, en gente joven que puede salir adelante y centrándome en este calendario. Si hay un momento para reaccionar, es hoy".

"Messi ha tenido un buen descanso, como Frenkie, que eran los que habían jugado casi todo, igual que con su selección. Para evitar problemas físicos, decidimos dejarlos en casa. Ojalá que mañana, con frescura, puedan ofrecer lo mejor de ellos porque los necesitamos. Ellos dan ritmo al partido", señaló.

Para medirse este domingo al Osasuna en LaLiga Santander Koeman no podrá contar con los lesionados Gerard Piqué, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ronald Araujo y Ansu Fati. A ellos hay que añadirle la duda de Sergiño Dest, quien también arrastra problemas físicos.

El técnico del conjunto azulgrana confía en que se acabe la "mala suerte" con las lesiones. "Ojalá no tengamos más lesiones de este tipo", manifestó Koeman, quien admitió que el central del filial Óscar Mingueza, titular en el último partido de 'Champions', tiene "muchísimas opciones" de jugar mañana, "porque estamos muy limitados con nuestros defensas".

El preparador neerlandés advirtió que el Osuna "hizo muy buen partido en el Camp Nou el años pasado" y cree que a sus hombres les espera "un encuentro complicado". E insistió en que la clave, una vez más, será "el ritmo" que el equipo le imprima al juego, y puso de ejemplo la última victoria ante el Dinamo (0-4).

"Si mantenemos el ritmo de balón, somos muy buenos, pero a veces bajamos y nos relajamos. El equipo necesita jugar con intensidad. Como el otro día en Kiev, que defendimos bien, pero cuando abrimos el marcador, con una intensidad alta, el rival bajó los brazos", argumentó.

Por último, Koeman tuvo un recuerdo para Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles de una parada cardiorespiratoria a los 60 años y del que recordó el único partido que jugó contra él cuando el astro argentino militaba en el Sevilla.

"Recuerdo que llegó tarde al calentamiento, empezó a hacer un montón de cosas y casi estuve más pendiente de él que de mi calentamiento. Disfrutamos mucho de su calidad. Fue el mejor de la historia en aquella época", sentenció.