"Desde el primer momento, Messi dijo que la rebaja hay que hacerla"

Los futbolistas aceptaron bajarse el sueldo, algo que desveló Leo Messi, que además dejó caer en el comunicado cierto enfado por filtraciones que señalaban una negativa de la plantilla a recortar sus salarios cuando la crisis económicas derivada por el coronavirus ha paralizado toda actividad en el mundo. "No deja de sorprendernos que, desde dentro del club, hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haría", dijo Messi. El FC Barcelona confirmó que los jugadores habían dado un paso adelante.

En diálogo con 'Sport', Bartomeu descarta que se hayan producido filtraciones desde las más altas esferas y asegura que la predisposición de los capitanes, en especial de Messi, fue máxima. "Desde el primer momento, Messi dijo que hay que hacer esto", señaló el presidente. "Es un gesto que demuestra su compromiso con el club", afirmó el máximo dirigente 'culé'.

La plantilla no solo se recortará el sueldo un 70% en este periodo de inactividad, sino otro 2% adicional para que los empleados del club que son personal no deportivo puedan mantener sus nóminas. "Esta propuesta llegó de los capitanes", alegó Bartomeu.

Sobre el posible enfado de Messi, Bartomeu negó filtraciones por su parte y reconoció que se vio con los capitanes para tratar las medidas. "Quizás se han molestado por cosas que han dicho gente de dentro y de fuera del club que no tienen toda la información, pero las negociaciones las llevábamos solo Oscar Grau y yo y nosotros no hemos dicho nada", comentó Bartomeu sobre su labor y la del CEO del Barcelona.

"Seríamos unos administradores irresponsables si no hubiéramos puesto en marcha esta rebaja. La situación económica es difícil y había que poner todas las medidas para proteger al club. El Barça no corría ningún riesgo. Es el club que más ingresa en el mundo y lo seguirá haciendo pero había que adaptar los gastos a los ingresos, que ahora se han reducido. Volveremos a arrancar", afirmó el presidente, que desveló que los ejecutivos también recortan sus emolumentos tras el ERTE adoptado por la entidad.

En 'Mundo Deportivo', Bartomeu ahondó en el acuerdo y el ahorro que supone para el Barcelona. "En cifras redondas, al mes, son unos 14 millones del salario neto del primer equipo y del resto de equipos son dos millones porque solo es sobre el salario base y no sobre los variables. En total, 16 millones de rebaja al mes. Si el Estado de Alerta dura un mes, será una rebaja del 5,75% del salario anual. Si dura 45 días, será un 8,6% y si dura dos meses, que creemos que no, un 11,5%. Es un acuerdo flexible condicionado al número de días", señaló Bartomeu, que reconoció que la crisis del coronavirus impedirá alcanzar el presupuesto previsto. "Evidentemente no se conseguirá llegar a los 1.050 millones de ingresos, pero hasta febrero estábamos en línea de récord muy por encima de los previstos. Esto se ha parado y no podemos ingresar de muchas partidas como he dicho antes. Hay quien dice que ahora debemos tomar estas medidas porque la situación económica del club es muy mala y eso no es verdad. La bajada de ingresos afecta a todos los clubs y todas las empresas salvo las farmacias y los que aún pueden operar. Y tenemos ejemplos en el fútbol, con el Bayern y la Juventus o el Lyon haciendo reducciones muy importantes. No es un tema desesperado sino que tratan de adaptarse a las nuevas condiciones", explicó.

El presidente explicó por qué se ha tardado diez días en alcanzar un acuerdo. "Al final han aceptado lo que propusimos el primer día. Aquí hay muchos factores y los capitanes debían hablar con el resto de jugadores del equipo. No es fácil hacerlo sin verse", razonó Bartomeu.