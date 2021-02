La dura crítica de Font a Laporta: "Con una pancarta no solucionamos el futuro"

Víctor Font ha comparecido este viernes por la mañana en rueda de prensa con polémica. El candidato a la presidencia del FC Barcelona ha atacado a su competidor en las elecciones Joan Laporta por su ausencia en el último debate junto a Toni Freixa.

"La televisión del club organizó un debate y uno de los candidatos decidió no ir sin ningún tipo de razonamiento y menospreciando a los socios que están ejerciendo su derecho a voto. El no poder contrastar proyectos es una situación grave, más que nunca ahora", comentó Font.

Y añadió: "Es inadmisible e incomprensible que en el único debate que organiza la televisión del club que quieres gobernar le faltes el respeto a los socios y a los otros candidatos no presentándote e ignorando tanto a los socios como a los otros candidatos. La voluntad es que la gente vote en base a percepciones. Me han dicho muchas veces que para qué trabaja en un proyecto si las elecciones se ganan con que con una lona, con carisma... pero la situación está complicada. Con una pancarta no solucionamos el futuro, necesitamos proyecto y contrastar".

"Querer al Barça es también tener presente que montar una candidatura dos o tres meses antes de las elecciones e improvisar no hará frente al reto de futuro. Laporta es el pasado y nosotros el futuro", prosiguió sobre el tema Laporta.

En cuanto a los votos de los socios, declaró: "Esta empresa ha preguntado a más de 1.230 socios y socias en diferentes hornadas. Hay más de 35.000 socios que no tienen decido su voto y los que lo tienen plenamente decidido son una minoría. No podemos votar en base a percepciones. En 2015 votamos en base a la percepción de un triplete y todo el mundo dice 'qué caro nos costó'. Todos sabemos ahora las consecuencias. Ahora no podemos votar en base a la percepción de un sexteto de hace 12 años porque, no formando parte de debates ni contrastando proyectos, se intenta".

Sobre el posible fichaje de una estrella, comentó alto y claro: "Algunos medios han generado rumología sobre posible fichajes de grandes estrellas. Esto es irresponsable porque si hace poco dijimos que no hay 1,5 millones para fichar a Eric García no creemos falsas expectativas, no es posible fichar a determinados jugadores".

A la pregunta de si apoya a Koeman tras el 1-4 encajado ante el PSG en la Champions, respondió: "Hay que hacer todo lo posible para animar al equipo, darle estabilidad y asegurar que seguimos compitiendo hasta el último momento. Un resultado de 1-4 sabemos lo difícil que es de remontar pero se han visto cosas tan difíciles o incluso más. En la Copa es más fácil darle la vuelta, aunque no será nada sencillo, aunque es más factible que en la Champions. En LaLiga tendremos oportunidad porque el Atlético empieza a fallar. Las decisiones deportivas las tiene que tomar él, sobre todo las alineaciones. Tiene todo mi apoyo".

"Me encanta Haaland, me haría mucha ilusión tenerlo"

Además, Font respondió a la eterna pregunta: ¿Haaland o Mbappé? "Estas decisiones las tomará la estructura deportiva. Personalmente, me encanta Haaland. Con lo joven que es, mirando las estadísticas y teniendo en cuenta que hemos de reforzar el ataque, Haaland me haría ilusión".

Cómo no, la prensa también preguntó al candidato 'culé' sobre el futuro de Leo Messi: "Me mandaron la previsión de la plantilla para próxima temporada y el panorama es muy ilusionante, lógicamente contantdo con Messi y, si no está, reforzar esa parcela. Hay alternativas, pero estamos plenamente confiados y absolutamente convencidos de que estará en el club. No explicaré ahora las altas o bajas que salen en ese informe".

"Nos hemos florentinizado. O hablas del siguiente Galáctico o no hay equipo, Cuando ha ganado el Barça y ha estado bien, cuando teníamos incluso once chavales de La Masia. Se trata de reforzar la plantilla, pero no es necesario con Haaland, Mbappe, incluso Neymar es una estrella, aquí lo difícil es identificar talento. Mira Pedri o Koundé", sentenció.