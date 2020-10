La entrevista inédita de Michael Robinson: "Anfield era una orgía de sentimientos"

Michael Robinson falleció a los 61 años el pasado mes de abril y dejó un poso enorme en su familia y también en el fútbol europeo. Tanto su etapa como futbolista como la de comentarista generó un sentimiento de cariño hacia una figura que se convirtió en casi un español más. 'Movistar +', a través del que fuera su programa, 'Informe Robinson', ofreció su última entrevista.

"El Manchester City perdió todo el criterio y me convirtió en uno de los jugadores más caros del mundo", inició en su charla Michael Robinson. Fue su primera etapa en el fútbol profesional antes de firmar por el Brighton.

El protagonista recordó que allí casi no estaba ni interesado por el fútbol. No leía ni periódicos y no veía los partidos. Pero recordó con mucho cariño las semifinales de Copa que disputó: "Todos los chavales soñaban con jugar en Wembley. Tuve la suerte de marcar un gol. Le pregunté cuánto faltaba al árbitro y me dijo: 'Felicidades, vas a jugar en Wembley".

Ese buen hacer en Brighton le brindó una de las oportunidades más bonitas de su vida: fichar por el Liverpool. "El honor de mi vida fue vestir esa camiseta. Ganar con el Liverpool no tiene secreto, lo que tiene secreto es que te fiche el Liverpool. Fue amor a primera vista. Creo que porque no entendía el ruido. Era una orgía de sentimientos. Una felicidad sin matices. Me hice del Liverpool y, cada 15 días, me tocaba ir. Parecía Nochevieja", aseguró Robinson.

De Liverpool se marchó al QPR antes de fichar por Osasuna, otra decisión que le cambió la vida. Allí comenzó su etapa en España, donde años después, tras su retirada, se convirtió en un icono como comentarista en 'Movistar +'.

"Será de mí de lo que yo decida. Yo decido si en diez minutos voy a sonreír o llorar. No me despediré de esta vida sin dar todo lo que tengo", sentenció Robinson al puro estilo Robinson. Así finalizó el documental del último 'Informe Robinson'. El más especial.