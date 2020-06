La falta de sede obliga a aplazar el sorteo de los 'play off exprés'

El plan de la Federación era tener preparado el 'play off' de ascenso a Segunda y Segunda B antes de que se reiniciase el campeonato de Primera División, pero no será posible. Sin sede para acogerlo, no habrá sorteo.

Dice Ramón Fuentes en el diario 'Sport' que, pese a que estaba previsto que este lunes se sortease el 'play off' de acenso a Segunda y Segunda B, la falta de sede del primero ha llevado a la RFEF a aplazarlo.

Estos torneos está previsto que se disputen a mediados de julio, en una única sede el de ascenso a Segunda, y en varias sedes regionales los de Segunda B, y si bien estos segundos parecen estar más o menos encaminados, la falta de acuerdo al respecto de la del primero ha obligado a posponer los sorteos hasta nueva orden.

Murcia, en concreto el Pinatar Arena, era el candidato favorito para acogerlo, pero ahora mismo es el binomio Málaga-Marbella quien tiene todas las papeletas para hacerlo.