La Federación Italiana expedienta a Buffon... ¡por blasfemar!

Después de conocer que el Comité Olímpico Italiano le ha retirado la victoria lograda por incomparecencia en el duelo frente a Nápoles, la Juventus ha recibido otro golpe procedente de las instituciones, esta vez con Gianluigi Buffon como protagonista.

La Federación Italiana (FIGC) ha decidido expedientar al veterano meta transalpino por un incidente en el duelo entre la 'Vecchia Signora' y el Parma en el que 'Gigi' gritó... ¡una blasfemia!

"Porta (a su compañero Portanova), solo me interesa verte correr y, (blasfemia), sufrir. De lo demás no me interesa nada", espetó en aquel choque el símbolo de la Juventus de Turín. Unas palabras que ahora le pueden salir caro.

Buffon, de acuerdo a la información de 'AS', podría ser sancionado con un partido, algo que ya le ocurrió hace poco a Cristante por un caso similar. Y es que las sanciones por blasfemar están de actualidad en Italia desde que Lanzafame, allá por 2010, abriese la veda.